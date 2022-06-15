Блинкен: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок
Об этом политик сообщил в интервью для PBS. Его слова приводит ТАСС.
«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — высказался Блинкен.
Кроме того, американский госсекретарь подчеркнул, что США вместе с западными странами постоянно работают над обеспечением украинской стороны всем необходимым для ведения боевых действий.
Ранее издание AgoraVox опубликовало мнение о том, что в связи с успешным продвижением России в Донбассе западные страны изменили свою позицию в отношении Украины и готовы принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования конфликта с Москвой.