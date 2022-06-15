Блинкен: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Украина должна самостоятельно определить, хочет ли она идти на территориальные уступки в конфликте с Россией.

Об этом политик сообщил в интервью для PBS. Его слова приводит ТАСС.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — высказался Блинкен.

Кроме того, американский госсекретарь подчеркнул, что США вместе с западными странами постоянно работают над обеспечением украинской стороны всем необходимым для ведения боевых действий. 

Ранее издание AgoraVox опубликовало мнение о том, что в связи с успешным продвижением России в Донбассе западные страны изменили свою позицию в отношении Украины и готовы принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования конфликта с Москвой.

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