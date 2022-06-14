AgoraVox: Запад готов принудить Киев уступить России территории для урегулирования

В связи с успешным продвижением России в Донбассе западные страны изменили свою позицию в отношении Украины и готовы принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования конфликта с Москвой.

Об этом пишет издание AgoraVox.

Автор статьи отметил, что американские и европейские СМИ были вынуждены прекратить тиражировать фейки о «неудачах» российской армии.

«Результат: всё больше западных политиков (начиная со «старого мудреца» (экс-госсекретаря США Генри. — RT) Киссинджера) призывают к «прекращению огня», к «мирным переговорам» с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам», — говорится в статье.

Ранее член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе заявил, что действия Вооружённых сил России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине.