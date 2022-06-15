Адейемо: санкции против России могут стать избыточными

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что антироссийские санкции, введённые из-за конфликта на Украине, могут стать избыточными.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — подчеркнул Адейемо, цитирует РИА Новости.

Он отметил, что чрезмерное количество установленных ограничений его беспокоит.

«Одна из принятых нами по указанию президента (США Джо Байдена. — RT) мер состояла в том, что мы действовали как можно больше на многосторонней основе. Вторая заключалась в том, что мы провели серьёзный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», — прокомментировал замминистра разработку санкций против России.

Ранее Уолли Адейемо во время отчёта о расходовании дополнительного финансирования в связи с ситуацией на Украине рассказал о том, что Минфину пришлось нанять дополнительный персонал для проработки антироссийских санкций. В общей сложности, на эту и ряд других целей было потрачено $13 млн.

10 июня помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил о том, что США намерены ужесточить санкционный режим против России.