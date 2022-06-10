В Госдепе сообщили о намерении ужесточить антироссийские санкции
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«До тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом... Мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер», — цитирует его РИА Новости.
Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС.
Документ включает эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России.
Новый санкционный пакет также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.