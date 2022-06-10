В Госдепе сообщили о намерении ужесточить антироссийские санкции

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США намерены ужесточить санкционный режим против России, заявил помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
В Госдепе сообщили о намерении ужесточить антироссийские санкции
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«До тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом... Мы продолжим двигаться своим курсом, продолжим сохранять и даже расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер», — цитирует его РИА Новости.

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС.

Документ включает эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России. 

Новый санкционный пакет также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

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