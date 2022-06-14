Постпред России в Вене Ульянов обсудил с иранским коллегой ситуацию на переговорах по СВПД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с временным поверенным в делах Ирана Мохаммадом Резой Гаэби ситуацию на переговорах по восстановлению ядерной сделки.

«Сегодня встретился с временным поверенным в делах Исламской Республики Иран господином Мохаммадом Резой Гаэби. Мы обсудили ситуацию на венских переговорах по СВПД, а также текущее состояние отношений между Ираном и МАГАТЭ», — написал Ульянов в Telegram.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном призвал к дипломатии для полного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Также стало известно, что Иран отключает от мониторинговой системы 27 камер на своих ядерных объектах.

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