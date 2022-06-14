Си Цзиньпин подписал приказ об армейских действиях невоенного характера

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Председатель Китая Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера.
Си Цзиньпин подписал приказ об армейских действиях невоенного характера
  • AP

Как сообщает агентство «Синьхуа», положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всём мире и стабильности в регионе.

«Свод положений, состоящий из шести глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что в случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости. 

Он также подчеркнул, что китайская армия намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

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