Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что западные страны боятся признать, что попытка изолировать Россию санкциями наносит вред их собственной экономике.

Пушков напомнил о ситуации с российскими удобрениями, закупки которого тайно поощряет американское правительство.

«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал он.

По сообщению агенства Bloomberg, американское правительство тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений в связи с санкциями и резким ростом цен на продовольствие.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».