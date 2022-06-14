Politico: Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

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Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным источника, по меньшей мере три европейских государства всё ещё выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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