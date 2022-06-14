Bloomberg: два крупнейших американских банка приостановили операции по госдолгу России

Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России.

Об этом информирует агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В соответствии с обновлённым руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определённые операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении одного из банков.

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