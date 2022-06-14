Der Tagesspiegel: принимать Украину в Евросоюз раньше других желающих неправильно

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Текущая ситуация на Украине не должна повлиять на решение о её вступлении в Евросоюз.

Об этом пишет газета Der Tagesspiegel

«Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность», — говорится в статье.

Автор статьи указывает, что Албания, Северная Македония и Сербия уже давно имеют статус кандидатов и находятся в процессе переговоров о членстве.

Он выражает уверенность, что пропускать Украину раньше остальных желающих было бы неправильно.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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