В Белом доме заявили, что вопрос об ускоренном приёме Украины в ЕС должна решать Европа
«Решать это не нам. Мы не являемся частью ЕС, Европейского союза», — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что соответствующее решение должны принять страны — члены ЕС.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.