В Белом доме заявили, что вопрос об ускоренном приёме Украины в ЕС должна решать Европа

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Соединённые Штаты не будут вмешиваться в дебаты по поводу запроса Украины на ускоренный приём в ЕС, этот вопрос должна решать Европа. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Решать это не нам. Мы не являемся частью ЕС, Европейского союза», — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что соответствующее решение должны принять страны — члены ЕС.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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