Эрдоган на саммите НАТО намерен подчеркнуть твёрдую позицию Турции по вопросу терроризма

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде подтвердит, что Анкара не пойдёт на компромисс относительно своей позиции по «поддерживающим терроризм странам». Об этом заявили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган на саммите НАТО намерен подчеркнуть твёрдую позицию Турции по вопросу терроризма
  • AP

«Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнёт, что Турция не пойдёт на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.

В администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.

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