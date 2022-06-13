Эрдоган на саммите НАТО намерен подчеркнуть твёрдую позицию Турции по вопросу терроризма
- AP
«Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнёт, что Турция не пойдёт на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по поводу членства Финляндии и Швеции.
В администрации президента Турции сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.
Как заявил Эрдоган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.