Зампостпреда России при ООН заявила о нежелании Запада решать проблемы Африки

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Запад скорее стремится сохранить свои сферы влияния в Африке, чем решать проблемы региона.

Об этом она сказала, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Мали.

«Ведь кто-то борется с терроризмом «правильно» при помощи так называемых демократических партнёров, с другой стороны, дескать, (кто-то борется с терроризмом. — RT) «излишне жестоко», да ещё и с Россией сотрудничает... Ответ тут один: Западу важнее сохранить свои сферы влияния, чем действительно помогать африканцам решать их проблемы», — цитирует её ТАСС.

Также Евстигнеева отметила, что российская сторона выражает сожаление, что для оказания давления на малийскую сторону внешними игроками задействуются каналы влияния в многосторонних структурах, в том числе в «сахельской пятерке».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что отношения между Россией и странами Африки находятся на новом этапе развития. Он подчеркнул, что Россия придаёт им большое значение.