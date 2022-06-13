Зампостпреда России при ООН заявила о нежелании Запада решать проблемы Африки

Короткая ссылка
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Запад скорее стремится сохранить свои сферы влияния в Африке, чем решать проблемы региона.
Зампостпреда России при ООН заявила о нежелании Запада решать проблемы Африки
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Мали.

«Ведь кто-то борется с терроризмом «правильно» при помощи так называемых демократических партнёров, с другой стороны, дескать, (кто-то борется с терроризмом. — RT) «излишне жестоко», да ещё и с Россией сотрудничает... Ответ тут один: Западу важнее сохранить свои сферы влияния, чем действительно помогать африканцам решать их проблемы», — цитирует её ТАСС.

Также Евстигнеева отметила, что российская сторона выражает сожаление, что для оказания давления на малийскую сторону внешними игроками задействуются каналы влияния в многосторонних структурах, в том числе в «сахельской пятерке».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что отношения между Россией и странами Африки находятся на новом этапе развития. Он подчеркнул, что Россия придаёт им большое значение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить