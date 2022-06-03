Путин заявил о новом этапе развития отношений России и стран Африки

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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил, что отношения между Россией и странами Африки находятся на новом этапе развития. Он подчеркнул, что Россия придаёт им большое значение.
Путин заявил о новом этапе развития отношений России и стран Африки
  • РИА Новости

«Растёт и роль Африки на международной арене, в целом в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы, и, исходя именно из этого, намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными её государствами», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Сенегала Маки Салл прилетел в Сочи на деловую встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров планируется обсудить политическое и экономическое сотрудничество двух стран.

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