Эрдоган объявил о начале укладки газопровода у турецких берегов на дне Чёрного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии, посвящённой началу укладки газопровода на дне Чёрного моря у берегов республики.

Об этом информирует агентство «Анадолу».

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Чёрном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа», — заявил Эрдоган.

Он выразил надежду, что месторождение Сакарья достигнет пика добычи газа в 2026 году.

В январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез рассказал о планах использовать черноморский газ в стране в 2022 году.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неспособности государства отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе.