В Турции рассказали о намерении использовать черноморский газ в 2022 году

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез рассказал о планах использовать черноморский газ в стране в 2022 году.
В Турции рассказали о намерении использовать черноморский газ в 2022 году
  • AP

Об этом информирует Anadolu.

«Отсюда газ с Чёрного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 млн куб. м. в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 млн кубометров», — рассказал Дёнмез в ходе визита на строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума на севере Турции.

Площадь завода составит 320 гектаров.

Промышленный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

«После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», — заключил Дёнмез.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией.

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