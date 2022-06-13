The Hill: стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США

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Стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для властей Соединённых Штатов. Об этом в статье для издания The Hill заявил обозреватель Стивен Бланк.
The Hill: стратегия России в отношениях с Никарагуа стала неожиданностью для США
  • РИА Новости

По его словам, разрешение властей Никарагуа на присутствие в стране военных из России может способствовать укреплению российского военного присутствия во всём регионе.

«Россия смогла выработать эту стратегию, несмотря на свои экономические ограничения, потому что Америка не уделяла достаточного внимания событиям в этих странах», — отметил Бланк.

В условиях роста международной напряжённости и борьбы великих держав влияние стран Латинской Америки на мировую политику возрастает, заключил он.

Ранее стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.

В МИД России назвали данный указ о присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинным.

   

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