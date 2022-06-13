Посол Сирии в Москве рассказал о составе сирийской делегации на ПМЭФ-2022

В состав делегации Сирии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) войдут министр экономики и внешней торговли, а также представители торгово-промышленных палат страны.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

«Сирия будет принимать участие в форуме в составе делегации высокого уровня во главе с министром экономики и внешней торговли. В её состав войдёт ряд министров, представителей торгово-промышленных палат Сирии, а также представители туризма, так как Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с Россией», — рассказал он.

25-й Петербургский международный экономический форум запланирован на 15—18 июня.

Участие в нём примут представители более 90 стран. Всего более 500 спикеров подтвердили участие в ПМЭФ-2022.