Более 500 спикеров подтвердили участие в ПМЭФ-2022

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На Петербургском международном экономическом форуме выступят представители властей и центробанков России, ОАЭ, Турции, Венесуэлы, Египта, главы международных организаций, представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции, члены научного и культурного сообщества России, Китая, Индии, Кубы, а также представители российских и иностранных компаний.
Более 500 спикеров подтвердили участие в ПМЭФ-2022
  • РИА Новости

Например, в сессии, посвящённой мировому рынку газа и его перспективам, ожидаются выступления зампреда правительства России Александра Новака и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

О глобальных вызовах в сфере продовольственной безопасности будут говорить заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«ПМЭФ демонстрирует новые возможности и значимые перспективы для международного сотрудничества, которые пока до конца не очевидны для некоторых западных участников бизнес-процессов. Именно эти возможности и актуальные задачи покажет насыщенная деловая программа», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В сессии о новой деловой повестке Шанхайской организации сотрудничества примут участие генеральный секретарь организации Чжан Мин, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Всего более 500 спикеров подтвердили участие в ПМЭФ-2022.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.

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