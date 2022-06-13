Президент Казахстана Токаев примет участие в ПМЭФ 17 июня

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 17 июня.

«Касым-Жомарт Токаев по приглашению (президента России. — RT) Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведёт ряд двусторонних встреч», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

16 мая Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.

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