В Румынии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

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Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Румынии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
В Румынии выявили первый случай заболевания оспой обезьян
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«Первый случай обезьяньей оспы диагностирован в Румынии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевание выявили у 26-летнего жителя Бухареста, в настоящее время он находится в изоляции.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что 104 новых случая оспы обезьян выявили в стране за последние три дня.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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