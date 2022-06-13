В Румынии выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян выявили в Румынии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

«Первый случай обезьяньей оспы диагностирован в Румынии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевание выявили у 26-летнего жителя Бухареста, в настоящее время он находится в изоляции.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что 104 новых случая оспы обезьян выявили в стране за последние три дня.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.