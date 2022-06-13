Политолог Брутер прокомментировал слова Макрона о переходе Франции на «военную экономику»

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Полина Полетаева
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция «вступила в военную экономику».
Политолог Брутер прокомментировал слова Макрона о переходе Франции на «военную экономику»
  • AP

«Я думаю, что неадекватность европейских лидеров нам очень хорошо видна. Макрон пытается, что называется, совпасть с волной и на этой волне что-то себе выиграть. Но при этом совершенно не представляет, как для него будет выглядеть перспектива», — считает Брутер.

По мнению собеседника RT, Макрон не понимает, что специальная военная операция России на Украине в определённом смысле «стала последствием той политики, которую он сам вёл всё это время».

«Если он хочет усугубить положение, он может перевести экономику на военные рельсы. Но в стране этого не одобрят. Это видно по вчерашним парламентским выборам», — заключил политолог.

Ранее Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».

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