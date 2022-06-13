В Госдуме прокомментировали заявление Борреля о необходимости диалога с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о важности поддержания диалога с Россией.

«Жозеп Боррель может быть удостоен звания «Капитан Очевидность» — персонажа, который известен тем, что провозглашает прописные истины и констатирует общеизвестные факты. Заявив о необходимости продолжать диалог с Россией, глава евродипломатии озвучил настолько очевидные вещи, что даже сложно их оценить иначе», — считает Белик.

По его мнению, существует вероятность того, что после данного заявления Боррель подвергнется осуждению со стороны руководства Украины.

Депутат также отметил, что заявление Борреля — подтверждение того, «насколько эффективно наша страна проводит спецоперацию».

«Тот же Боррель совсем недавно заявлял о необходимости разрешить конфликт на Украине «на поле боя». Куда же исчезли эта воинственность и уверенные заявления о победе Украины? Теперь Европа судорожно ищет пути восстановления отношений с Россией, хотя наша страна не была намерена обрывать этот диалог, о чём она неоднократно заявляла», — заключил собеседник RT.

Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что странам ЕС придётся сосуществовать с Россией, в связи с чем необходимо поддерживать диалог с Москвой.