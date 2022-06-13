Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ 17 июня

Короткая ссылка
Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня будет чрезвычайно важной. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства затронет темы влияния антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ 17 июня
  • © Пресс-служба президента РФ

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены (против России. — RT), бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что ошибки стран проявляются в настоящее время в начинающемся продовольственном кризисе.

«Конечно, в этом году его (Путина. — RT) речь на форуме будет чрезвычайно важной», — сообщил он.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

Помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить