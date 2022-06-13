Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ 17 июня
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«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены (против России. — RT), бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее», — приводит ТАСС его слова.
Песков добавил, что ошибки стран проявляются в настоящее время в начинающемся продовольственном кризисе.
«Конечно, в этом году его (Путина. — RT) речь на форуме будет чрезвычайно важной», — сообщил он.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.
Помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.