Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ 17 июня

Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня будет чрезвычайно важной. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства затронет темы влияния антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены (против России. — RT), бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее», — приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что ошибки стран проявляются в настоящее время в начинающемся продовольственном кризисе.

«Конечно, в этом году его (Путина. — RT) речь на форуме будет чрезвычайно важной», — сообщил он.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

Помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.