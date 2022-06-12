Джо Байден не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию

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Президент США Джо Байден пока не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Al Jazeera, его комментарии на этот счёт прозвучали на фоне возражений против таких намерений со стороны демократов и правозащитников.
Джо Байден не решил окончательно, поедет ли он с визитом в Саудовскую Аравию
  • AP

Телеканал отмечает, что, отвечая на вопрос о визите, Байден сказал: «Увидим».

В начале июня газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США планирует совершить визит в Саудовскую Аравию, где впервые встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Предположительно, решение продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».

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