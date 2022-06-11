Нарышкин прокомментировал попытки западных стран «отменить Россию»

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Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что попытки стран Запада «отменить Россию» связаны с маниакальной верой, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.
Нарышкин прокомментировал попытки западных стран «отменить Россию»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам», — приводит ТАСС его слова на церемонии открытия масштабного выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» в Государственном центральном музее современной истории России.

Нарышкин добавил, что свидетельством их заблуждений является тысячелетняя история России, которая хранит традиции выдающихся сыновей и дочерей нашего Отечества.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны не простят России её самостоятельного курса.

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