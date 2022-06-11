AFP: глава Еврокомиссии прибыла с визитом на Украину
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину, чтобы обсудить её заявку на вступление в блок», — говорится в заявлении AFP.
Ранее в Европарламенте призвали предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
При этом в Италии заявили, что большинство стран против такого решения.
В МИД Франции также не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.
Еврокомиссия обсудит вопрос предоставления стране статуса кандидата в Евросоюз 17 июня.