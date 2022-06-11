Сербские читатели возмутились требованием Шольца признать Косово

Читатели сербской газеты Kurir раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который потребовал от Белграда признания Косова для вступления страны в ЕС.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград впервые услышал о необходимости признать независимость Косова для членства в ЕС от канцлера Шольца.

Пользователи газеты возмутились «угрозами» немецкого политика.

Пользователь с именем duka отметил, что шантаж Сербии ни к чему не приведёт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как канцлер Германии Олаф Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.