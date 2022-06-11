В Японии выразили опасения о повторении в Азии событий, происходящих на Украине

В мире разделяют обеспокоенность из-за возможной угрозы повторения событий на Украине в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», — цитирует его ТАСС.

По словам Киси, Япония «находится на передовой» в сфере поддержания международного законного порядка.

Он также отметил, что Токио планирует повышать обороноспособность своего государства в ближайшее время.

Власти Сингапура и Японии ранее начали переговоры о передаче оборонного снаряжения и технологий.

В кабмине Японии после проведённых КНДР 5 июня учений заявили, что возможно новое ядерное испытание в Северной Корее. Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.