В Японии выразили опасения о повторении в Азии событий, происходящих на Украине
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«Обеспокоенность, что вторжение, подобное тому, что произошло на Украине, может произойти и в Индо-Тихоокеанском регионе, разделяется на международном уровне», — цитирует его ТАСС.
По словам Киси, Япония «находится на передовой» в сфере поддержания международного законного порядка.
Он также отметил, что Токио планирует повышать обороноспособность своего государства в ближайшее время.
Власти Сингапура и Японии ранее начали переговоры о передаче оборонного снаряжения и технологий.
В кабмине Японии после проведённых КНДР 5 июня учений заявили, что возможно новое ядерное испытание в Северной Корее. Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.