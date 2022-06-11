Власти Сингапура и Японии начали переговоры о передаче оборонного снаряжения и технологий
«На фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе мы начали переговоры о передаче (Сингапуру. — RT) оборонного снаряжения и технологий», — цитирует главу правительства ТАСС.
Кроме того, стороны договорились о двухстороннем обеспечении безопасности стран, а также о сотрудничестве в других областях.
Ранее в кабмине Японии после проведённых КНДР 5 июня учений заявили, что возможно новое ядерное испытание в Северной Корее. Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.