Власти Сингапура и Японии начали переговоры о передаче оборонного снаряжения и технологий

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Власти Сингапура ведут переговоры с Японией о передаче стране оборонного снаряжения и технологий на фоне сложной ситуации с безопасностью. Об этом заявил после переговоров премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«На фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе мы начали переговоры о передаче (Сингапуру. — RT) оборонного снаряжения и технологий», — цитирует главу правительства ТАСС.

Кроме того, стороны договорились о двухстороннем обеспечении безопасности стран, а также о сотрудничестве в других областях.

Ранее в кабмине Японии после проведённых КНДР 5 июня учений заявили, что возможно новое ядерное испытание в Северной Корее. Япония занимается мониторингом обстановки и собирает информацию о возможных приготовлениях Пхеньяна к ядерным испытаниям.

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