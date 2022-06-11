Полянсий прокомментировал слова Байдена о «налоге Путина» в США

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо. Он назвал такую реакцию тщетной попыткой перенести вину за свои собственные неудачи на других.

«Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — приводит комментарий Полянского РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

10 июня президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%.

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