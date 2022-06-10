Полиция задержала мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в посольство КНР

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Сотрудники правоохранительных органов США задержали мужчину после его неудачной попытки бросить бутылку с зажигательной смесью в посольство Китая в Вашингтоне.

По данным Politico, задержанным оказался приезжий из Чикаго Бенджамин Грабински.

Находящийся снаружи посольства в момент преступления офицер секретной службы увидел человека, приближающегося к зданию, который пытался зажечь тряпку на горлышке бутылки. После неудачных попыток мужчина забросил её через ворота посольства, где она разбилась.

Нарушителя задержали неподалёку от здания дипмиссии.

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов ранее заявил, что число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за 1 тыс.

Ведомство предусмотрело меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран.

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