МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

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Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.

По его словам, в некоторых странах местные власти приняли меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов, но так было сделано не везде.

«Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — цитирует РИА Новости Иванова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве.

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