МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран
По его словам, в некоторых странах местные власти приняли меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов, но так было сделано не везде.
«Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — цитирует РИА Новости Иванова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве.