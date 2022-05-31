МИД России: число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу

Короткая ссылка
Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу.
МИД России: число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около 300, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться», — сказал Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить