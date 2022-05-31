МИД России: число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что число инцидентов у российских посольств в 2022 году перевалило за тысячу.

«Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около 300, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться», — сказал Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, происходящее значительно ухудшило ситуацию в сфере обеспечения безопасности дипмиссий.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.