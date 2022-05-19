СК России возбудил уголовное дело о нападении на российского посла в Польше

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая.
СК России возбудил уголовное дело о нападении на российского посла в Польше
  • РИА Новости

«Следствием установлено, что 9 мая 2022 года гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица... совершили нападение на посла Российской Федерации в Республике Польша С.В. Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвав очки и георгиевскую ленточку», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, со служебного транспорта посольства нарушители сорвали регистрационные знаки и причинили другие повреждения.

Следствие квалифицировало инцидент как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершённое в целях осложнения международных отношений (ч.2 ст. 360 УК России).

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

Представитель полиции Варшавы Сильвестер Марчак сообщил в эфире радиостанции RMF, что его ведомство передало в прокуратуру материалы, собранные в ходе расследования по факту нападения.

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