Полиция Варшавы передала в прокуратуру материалы дела о нападении на посла России 9 мая

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Представитель полиции Варшавы Сильвестер Марчак заявил в эфире радиостанции RMF, что его ведомство передало в прокуратуру материалы, собранные в ходе расследования по факту нападения 9 мая на российского посла в республике Сергея Андреева.
Полиция Варшавы передала в прокуратуру материалы дела о нападении на посла России 9 мая
  • AP
  • © Maciek Luczniewski

«По инциденту 9 мая была проведена правовая экспертиза. Комплект документов передан в прокуратуру с целью принятия дальнейших решений», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Марчак заявил, что полиция Варшавы не усмотрела нарушений в своих действиях в день нападения и в связи с атакой на российского дипломатического представителя никаких дисциплинарных разбирательств не проводится.

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

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