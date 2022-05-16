Полиция Варшавы передала в прокуратуру материалы дела о нападении на посла России 9 мая
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«По инциденту 9 мая была проведена правовая экспертиза. Комплект документов передан в прокуратуру с целью принятия дальнейших решений», — цитирует его ТАСС.
Вместе с тем Марчак заявил, что полиция Варшавы не усмотрела нарушений в своих действиях в день нападения и в связи с атакой на российского дипломатического представителя никаких дисциплинарных разбирательств не проводится.
9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.