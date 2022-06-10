Байден обвинил иностранных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии в США
- AP
Он напомнил, что есть девять крупных океанских линий (транспортных компаний), которые перевозят грузы из Азии в США и сформировали три консорциума.
«Эти компании подняли свои цены на 1000%. Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это иностранные, принадлежащие иностранцам, судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в $190 млрд», — цитирует его РИА Новости.
По словам Байдена, это семикратный рост за год.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, — это максимум с декабря 1981 года.
Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.