Вершинин обсудил с послами ЛНР и ДНР оказание гумпомощи от международных организаций

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин на встрече с послами Луганской и Донецкой народных республик Ольгой Макеевой и Родионом Мирошником обсудил вопросы оказания гумпомощи по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Подчёркнута необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ... Основная задача на сегодняшний день — создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик», — говорится в заявлении МИД России.

В марте президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.

В конце мая в МЧС России отчитались о доставке более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс и на Украину за пять дней.