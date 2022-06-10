Вершинин обсудил с послами ЛНР и ДНР оказание гумпомощи от международных организаций

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин на встрече с послами Луганской и Донецкой народных республик Ольгой Макеевой и Родионом Мирошником обсудил вопросы оказания гумпомощи по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК).
Вершинин обсудил с послами ЛНР и ДНР оказание гумпомощи от международных организаций
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Подчёркнута необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ... Основная задача на сегодняшний день — создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик», — говорится в заявлении МИД России.

В марте президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.

В конце мая в МЧС России отчитались о доставке более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс и на Украину за пять дней.

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