Президент МККК выступил за масштабирование предоставления гумпомощи на Украине, ЛНР и ДНР
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«Мы привержены ускорению и масштабированию предоставления гуманитарной помощи всем гражданским лицам, особенно тем, кто пострадал от нынешнего военного конфликта на Украине. Это территории под контролем украинского правительства, а также Луганск и Донецк, и те районы, которые находятся под контролем российских военных», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Маурер выразил приверженность МККК работе со всеми регионами и задействованию собственных каналов для получения доступа к населению, нуждающемуся в гуманитарном содействии.
Ранее президент МККК анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.
Как сообщили в пресс-службе международной организации, Маурер пробудет с визитом в Москве с 23 по 25 марта.