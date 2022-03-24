Президент МККК выступил за масштабирование предоставления гумпомощи на Украине, ЛНР и ДНР

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы привержены ускорению и масштабированию предоставления гуманитарной помощи всем гражданским лицам, особенно тем, кто пострадал от нынешнего военного конфликта на Украине. Это территории под контролем украинского правительства, а также Луганск и Донецк, и те районы, которые находятся под контролем российских военных», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Маурер выразил приверженность МККК работе со всеми регионами и задействованию собственных каналов для получения доступа к населению, нуждающемуся в гуманитарном содействии.

Ранее президент МККК анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.

Как сообщили в пресс-службе международной организации, Маурер пробудет с визитом в Москве с 23 по 25 марта.