Глава МККК Маурер обсудит с представителями власти России ситуацию на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.

«У нас будет встреча (с российскими властями. — RT). У меня твёрдое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.

Маурер добавил, что МККК продолжает работу также на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что российская сторона пригласила представителей ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн.