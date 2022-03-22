Глава МККК Маурер обсудит с представителями власти России ситуацию на Украине
- © РИА Новости / Максим Блинов
«У нас будет встреча (с российскими властями. — RT). У меня твёрдое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.
Маурер добавил, что МККК продолжает работу также на территориях Луганской и Донецкой народных республик.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что российская сторона пригласила представителей ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн.