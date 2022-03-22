Глава МККК Маурер обсудит с представителями власти России ситуацию на Украине

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Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.
Глава МККК Маурер обсудит с представителями власти России ситуацию на Украине
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«У нас будет встреча (с российскими властями. — RT). У меня твёрдое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.

Маурер добавил, что МККК продолжает работу также на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что российская сторона пригласила представителей ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн.

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