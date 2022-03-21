Минобороны: Россия пригласила ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гумоперацию в Мариуполе
- РИА Новости
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«Направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции», — заявил Мизинцев.
Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта на восточном и западном направлениях.
В ведомстве России заявили о катастрофической гуманитарной ситуации и терроре в Мариуполе.