Минобороны: Россия пригласила ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гумоперацию в Мариуполе

Россия пригласила представителей ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК) сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции», — заявил Мизинцев.

Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта на восточном и западном направлениях.

В ведомстве России заявили о катастрофической гуманитарной ситуации и терроре в Мариуполе.