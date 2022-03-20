Минобороны России заявило об открытии 21 марта гуманитарных коридоров из Мариуполя

Короткая ссылка
Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 мск 21 марта на Восточном и Западном направлениях.
Минобороны России заявило об открытии 21 марта гуманитарных коридоров из Мариуполя
  • © Крыминформ

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация с 10:00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в Восточном и, по согласованию с украинской стороной, в Западном направлениях», — заявил он.

Мизинцев добавил, что гуманитарные коридоры открываются с целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя.

Российская сторона будет ждать официальной реакции украинских властей на предложенные меры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя до 05:00 мск 21 марта, отметил представитель Минобороны России.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя.

Также группа журналистов из России попала в Мариуполе под обстрел украинской стороны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить