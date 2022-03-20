Минобороны России заявило об открытии 21 марта гуманитарных коридоров из Мариуполя

Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 мск 21 марта на Восточном и Западном направлениях.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация с 10:00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в Восточном и, по согласованию с украинской стороной, в Западном направлениях», — заявил он.

Мизинцев добавил, что гуманитарные коридоры открываются с целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя.

Российская сторона будет ждать официальной реакции украинских властей на предложенные меры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя до 05:00 мск 21 марта, отметил представитель Минобороны России.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя.

Также группа журналистов из России попала в Мариуполе под обстрел украинской стороны.