В ДНР сообщили об обстреле украинской стороной группы журналистов в Мариуполе

Группа журналистов попала под обстрел украинской стороны в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

«Сегодня в Мариуполе группа журналистов из России попала под обстрел украинских боевиков», — приводит РИА Новости его слова.

По данным фотокорреспондента агентства, группа направлялась на съёмки на одной из улиц Мариуполя, когда рядом произошёл взрыв.

«Можно сказать, что попали под обстрел. Но все живы и здоровы», — добавил он.

Ранее телеканал Fox News заявил, что попавший под обстрел на Украине оператор Пьер Закржевски погиб.