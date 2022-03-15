Телеканал Fox News сообщил о смерти попавшего под обстрел на Украине оператора

Телеканал Fox News заявил, что попавший под обстрел на Украине накануне оператор Пьер Закржевски погиб.

«С глубокой печалью и тяжёлым сердцем мы сообщаем сегодня новость о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в Горенке, в окрестностях Киева», — заявила исполнительный директор телеканала Сюзанна Скотт.

Ранее Fox News сообщил, что один из его корреспондентов ранен в районе Киева в ходе освещения событий на Украине.

13 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что в Ирпене погиб корреспондент The New York Times Брент Рено.