В ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя
- РИА Новости
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«В течение дня 20 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребёнка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Уточняется, что в настоящее время эти люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.
За сутки пункты пропуска на границе с Россией пересекли более 12 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих.