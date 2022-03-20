В ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя

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Из Мариуполя эвакуированы ещё 216 человек, в том числе 41 ребёнок. Об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили об эвакуации ещё 216 человек из Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В течение дня 20 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребёнка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что в настоящее время эти люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению.

За сутки пункты пропуска на границе с Россией пересекли более 12 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих.

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