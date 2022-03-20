За сутки российскую границу пересекли более 12 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
- РИА Новости
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«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 тыс. граждан», — приводит сообщение управления РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 18 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 57 тыс. человек.
Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.