За сутки российскую границу пересекли более 12 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

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За минувшие сутки пункты пропуска на границе с Россией пересекли более 12 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области.
За сутки российскую границу пересекли более 12 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 тыс. граждан», — приводит сообщение управления РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 18 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 57 тыс. человек.

Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

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