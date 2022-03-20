В Минобороны России заявили о катастрофической гуманитарной ситуации и терроре в Мариуполе

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В Мариуполе наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация и террор со стороны украинских силовиков. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о катастрофической гуманитарной ситуации и терроре в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела», — сообщил он.

Мизинцев добавил, что «потерявшие разум бандиты» устроили в контролируемых кварталах Мариуполя массовый террор.

«Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня», — рассказал представитель Минобороны России.

Мизинцев уточнил, что боевики убивают людей, которые пытаются самостоятельно покинуть город.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что из Мариуполя эвакуированы ещё 216 человек, в том числе 41 ребёнок.

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