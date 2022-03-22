В российском офисе МККК подтвердили запланированный визит главы организации в Москву

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В российском офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) подтвердили информацию о запланированном визите главы организации Петера Маурера в Москву.
В российском офисе МККК подтвердили запланированный визит главы организации в Москву
  • © РИА Новости / Максим Захаров

«Петер Маурер прилетает с визитом в Москву, будет здесь с 23 по 25 марта», — заявили в пресс-службе МККК в комментарии РИА Новости.

Ранее президент Маурер анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.

21 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона пригласила представителей ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн.

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