В российском офисе МККК подтвердили запланированный визит главы организации в Москву

В российском офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) подтвердили информацию о запланированном визите главы организации Петера Маурера в Москву.

«Петер Маурер прилетает с визитом в Москву, будет здесь с 23 по 25 марта», — заявили в пресс-службе МККК в комментарии РИА Новости.

Ранее президент Маурер анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.

21 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона пригласила представителей ООН, ОБСЕ и МККК сопровождать гуманитарную операцию в Мариуполе в составе гуманитарных колонн.