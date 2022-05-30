МЧС России доставило более 1,3 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину за пять дней

Короткая ссылка
В МЧС России отчитались о доставке более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс и на Украину за минувшие пять дней.

«С 25 мая автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлено более 1,3 тыс. т гуманитарной помощи», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

В состав гуманитарного груза вошли бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Кроме того, спасатели проводят работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий.

Ранее в ведомстве заявили, что специалисты российского МЧС обследовали почти 152 га территории в Донбассе и обезвредили около 24 тыс. взрывоопасных предметов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить