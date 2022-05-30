МЧС России доставило более 1,3 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину за пять дней

В МЧС России отчитались о доставке более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс и на Украину за минувшие пять дней.

«С 25 мая автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и на Украину доставлено более 1,3 тыс. т гуманитарной помощи», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

В состав гуманитарного груза вошли бутилированная вода, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Кроме того, спасатели проводят работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий.

Ранее в ведомстве заявили, что специалисты российского МЧС обследовали почти 152 га территории в Донбассе и обезвредили около 24 тыс. взрывоопасных предметов.