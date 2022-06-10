Мадуро анонсировал возобновление прямого авиасообщения Венесуэлы с Ираном

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью иранскому испаноязычному телеканалу HispanTV заявил, что прямое авиасообщение между столицами Венесуэлы и Ирана будет возобновлено в ближайшее время.
Мадуро анонсировал возобновление прямого авиасообщения Венесуэлы с Ираном
  • AP
  • © Ariana Cubillos

Об этом он сказал во время визита в Иран.

«Очень скоро появится прямой рейс между Каракасом и Тегераном. Начнётся с одного рейса в неделю, но мы рассчитываем на увеличение числа рейсов. С технической точки зрения к возобновлению этого рейса, который существовал десять лет назад, всё готово», — цитирует его ТАСС.

Также Мадуро заявил, что 11 июня он планирует подписать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси карту сотрудничества двух стран на следующие 20 лет.

Ранее Мадуро по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном заявил, что две страны намерены работать над проектами в области торговли и финансов.

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